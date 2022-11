Politie blij met lachgasverbod: 'Maar handhaving per januari niet haalbaar'

De politie is blij dat het per 1 januari overal in Nederland verboden is om lachgas recreatief te gebruiken. Tegelijkertijd denkt het korps dat handhaving vanaf die datum niet haalbaar is. Dat zegt Willem Woelders, bij de politie portefeuillehouder drugs, in een reactie op het maandag aangekondigde verbod

Het verbod houdt onder meer in dat het middel niet meer verkocht mag worden als drugs. Het professioneel gebruik ervan voor medische en technische doeleinden blijft wel toegestaan. Lachgas mag ook nog steeds worden toegevoegd aan voedingsmiddelen, zoals bij slagroomspuiten.

"We zijn voorstander van het verbod op lachgas, want het biedt de collega’s meer handvatten om ertegen op te treden", aldus Woelders. "Op dit moment kan dat alleen in de gemeentes die lachgas in de algemene plaatselijke verordening (APV) strafbaar hebben gesteld."

Woelders zegt dat de politie tijd nodig heeft om zich voor te bereiden op handhaving van het lachgasverbod. Per 1 januari lukt dat volgens hem niet. Zo wordt er volgens Woelders nog onderzoek gedaan naar hoe lachgas in ademlucht gedetecteerd kan worden. En er moet een oplossing gevonden worden voor het vervoer en de vernietiging van in beslag genomen lachgas.

Ook de Raad van State oordeelde in juli al dat handhaving lastig gaat worden. "We proberen zo veel mogelijk aan te sluiten bij bestaande procedures voor in beslag genomen drugs. Maar het gaat hier om de eerste gasvormige drug", aldus Woelders.

De politiecommandant wil dat het korps de tijd krijgt om veilige arbeidsomstandigheden te creëren, "omdat het om een gevaarlijke stof gaat". Er is volgens hem een landelijk plan op komst om de invoering van het verbod vorm te geven.

Lachgasverbod diende zich al jaren aan

Het lachgasverbod liet enkele jaren op zich wachten. Het kabinet werkte daar al sinds 2019 aan. De Tweede Kamer riep het kabinet in mei nog op om meer tempo te maken met het verbod.

Volgens staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) en minister Dilan Yesilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) leidt lachgasgebruik tot "enorme gezondheidsrisico's". Yesilgöz-Zegerius zegt dat het verbod de politie "enorm in de handhaving" gaat helpen. "Met het verbod kan de politie straks direct in actie komen als iemand niet-beroepsmatig lachgas in zijn bezit heeft en ballonnen met gasflessen in de auto heeft liggen. Zo kunnen we hopelijk ongelukken voorkomen."

