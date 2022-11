Rode Kruis schroeft voedselhulp in Nederland op: 'Zorgelijk dat het nodig is'

Het Rode Kruis ziet steeds meer voedselarmoede in Nederland. De noodhulporganisatie schat dat er momenteel 400.000 mensen in onzichtbare voedselnood zitten en de verwachting is dat dit nog verder zal stijgen. Daarom schroeft het Rode Kruis het aantal ontbijtpakketten voor hulpbehoevenden op. Ook blijft de organisatie boodschappenkaarten uitdelen. Dat meldt het Rode Kruis aan NU.nl.

"Onzichtbare voedselnood betreft mensen die wel hulp willen, maar niet weten hoe. Of ze komen net niet in aanmerking voor de reguliere hulpverlening en vallen tussen wal en schip", legt een persvoorlichter van het Rode Kruis uit.

De organisatie ziet sinds het begin van de coronacrisis het aantal mensen in voedselnood stijgen. Met de huidige inflatie en stijgende vaste lasten krijgen nog meer mensen met voedselnood te maken. Het gaat dan vooral om mensen die wachten op reguliere voedselhulp, mensen die zich schamen om hulp te vragen en mensen die de taal niet goed beheersen en niet weten waar ze moeten aankloppen voor hulp, legt de woordvoerder uit.

Het Rode Kruis komt met dit soort mensen in contact via partners door het hele land. Via die partners komen schrijnende situaties aan het licht. "Laatst was ik in Amsterdam, waar ik verhalen hoorde over vrouwen die babyluiers hergebruiken", zegt de woordvoerder. "Die wasten ze dan uit en gebruikten ze vervolgens als maandverband."

"Je ziet dat mensen niet verder kunnen bezuinigen op hun vaste lasten. Het enige punt waarop ze eigenlijk nog kunnen bezuinigen, is voedsel."

Ontbijtpakketten en boodschappenkaarten

Om dit soort mensen te helpen, deelt het Rode Kruis ontbijtpakketten uit. In Friesland bijvoorbeeld worden inmiddels zeshonderd kinderen, die anders met een lege maag naar school moeten, geholpen met dit soort ontbijtpakketten.

In de provincie Utrecht steeg de vraag naar ontbijtpakketten in drie weken tijd van 50 naar 120. Volgende week begint het Rode Kruis met het uitdelen van ontbijtpakketten in Noord-Holland. De verwachting is dat daarna ook andere provincies zullen volgen.

Daarnaast deelt de organisatie zogenoemde boodschappenkaarten uit, waarmee mensen die dat nodig hebben producten in de supermarkt kunnen kopen.

Het Rode Kruis is blij dat het mensen kan helpen met de ontbijtpakketten en boodschappenkaarten. Toch noemt de woordvoerder het "zorgelijk dat een noodhulporganisatie in Nederland nodig is om mensen in voedselnood te helpen".

