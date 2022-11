Recreatief gebruik van lachgas vanaf 1 januari verboden

Vanaf 1 januari is het overal in Nederland verboden om lachgas recreatief te gebruiken. Ook mag je het middel dan niet meer als drugs hebben of verkopen. Het professioneel gebruik ervan voor medische en technische doeleinden blijft wel toegestaan. Lachgas mag ook nog steeds worden toegevoegd aan voedingsmiddelen, zoals bij slagroomspuiten.

Dat melden staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) en minister Dilan Yesilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) maandag.

Volgens Van Ooijen leidt lachgasgebruik tot "enorme gezondheidsrisico's". Yesilgöz-Zegerius zegt dat het verbod de politie "enorm in de handhaving" gaat helpen. "Met het verbod kan de politie straks direct in actie komen als iemand niet-beroepsmatig lachgas in zijn bezit heeft en ballonnen met gasflessen in de auto heeft liggen. Zo kunnen we hopelijk ongelukken voorkomen."

Het lachgasverbod liet enkele jaren op zich wachten. Het kabinet werkte daar al sinds 2019 aan. De Tweede Kamer riep het kabinet in mei nog op om meer tempo te maken met het verbod. Ongeveer tweehonderd gemeenten besloten daar niet op te wachten. Om het middel uit uitgaansgebieden te weren, namen ze vorig jaar een lachgasverbod op in de algemene plaatselijke verordening (APV).

Handhaving lastig om personeelsgebrek politie en OM

Vanaf 1 januari 2023 staat lachgas op lijst II van de Opiumwet. Dat is een lijst waar verboden softdrugs op staan.

De Raad van State oordeelde in juli dat handhaving van een lachgasverbod lastig gaat worden. Volgens het hoogste onafhankelijke adviesorgaan van de regering zouden de politie en het Openbaar Ministerie daar te weinig personeel voor hebben.

Tussen 2019 en 2020 daalde het gebruik van lachgas onder de volwassenen bevolking van 3,2 procent naar 2,1 procent, blijkt uit de nationale drugsmonitor van het Trimbos-instituut. In 2021 gebruikte 1,6 procent van de volwassenen lachgas.

Hier wordt lachgas voor gebruikt (en dit zijn de risico's) Lachgas wordt in de geneeskunde gebruikt om patiënten kortdurend onder narcose te brengen. Het gas remt de pijnprikkel en werkt kalmerend.

Verder wordt lachgas gebruikt als drijfgas voor slagroomspuiten.

Volgens het Trimbos-instituut heeft lachgas weinig bijwerkingen als je het kortdurend recreatief gebruikt.

Bij meer gebruik kun je last krijgen van bijvoorbeeld hoofdpijn, duizeligheid en tintelingen in handen en voeten.

Overmatig gebruik kan leiden tot zenuwschade en in het ergste geval tot verlamming.

