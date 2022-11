Veertien jaar gevangenisstraf en tbs geëist tegen verdachte moord Esmee (14)

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag een gevangenisstraf van veertien jaar en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 33-jarige Olivier van de G. Justitie verdenkt hem van het misbruiken en doden van de veertienjarige Esmee.

Het slachtoffer werd op 31 december vorig jaar door een groepje sporters aangetroffen in een speelpark aan de Melchior Treublaan in Leiden. Van de G. kreeg die nacht al twee keer politie aan de deur en werd de volgende dag 's middags aangehouden.



De verdachte was de turnleraar van het veertienjarige slachtoffer. Hij gaf toe dat hij een seksuele relatie had met het meisje uit het Zuid-Hollandse Hazerswoude-Rijndijk. Hij zei ook dat zij bij hem thuis in Leiden kwam. Op 30 december kregen ze ruzie. Het meisje kwam volgens het OM om het leven als gevolg van verwurging. Van de G. zegt zich dit moment niet te kunnen herinneren.