Veertien jaar gevangenisstraf en tbs geëist tegen verdachte doden Esmee (14)

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag een gevangenisstraf van veertien jaar en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 33-jarige Olivier van de G. Justitie verdenkt hem van het misbruiken en doden van de veertienjarige Esmee.

Van de G. wordt ook verdacht van het wegvoeren van haar lichaam en het bezit van kinderporno. De officier van justitie gaat uit van doodslag.

Het slachtoffer werd op 31 december vorig jaar door een groepje sporters aangetroffen in een speelpark aan de Melchior Treublaan in Leiden. Van de G. kreeg die nacht al twee keer politie aan de deur en werd de volgende dag 's middags aangehouden.



De verdachte was de turnleraar van het veertienjarige slachtoffer. Hij gaf toe dat hij een seksuele relatie had met het meisje uit het Zuid-Hollandse Hazerswoude-Rijndijk. Hij zei ook dat zij bij hem thuis in Leiden kwam. Op 30 december kregen ze ruzie. Het meisje kwam volgens het OM om het leven als gevolg van verwurging. Van de G. zegt dat zich dit moment niet kan herinneren.

De verdachte heeft bekend dat hij het lichaam van Esmee uit zijn flat heeft gedragen. Hij legde het stoffelijk overschot van het meisje in eerste instantie uit het zicht neer tegen een boom in de buurt van zijn huis. Hij tilde haar daarvoor op zijn rug. Vervolgens gebruikte hij de fiets van Esmee om het lichaam nogmaals te verplaatsen. Haar telefoon gooide hij weg in het water. Haar fiets parkeerde hij ver weg in Leiden-Noord.

Officier: 'Esmee moest uit leven verdachte verdwijnen'

"Esmee moest uit zijn leven verdwijnen, tot elke tastbare herinnering aan toe", zei de officier van justitie. Zo maakte Van de G. ook direct een afspraak met zijn kapper voor een nieuwe look.

Deskundigen van het Pieter Baan Centrum concludeerden dat Van der G. een persoonlijkheidsstoornis en een afwijkende seksuele voorkeur heeft. Hij zou vallen op pubers van twaalf tot zestien jaar. Het doden van Esmee is hem in verminderde mate toe te rekenen.

De gedragsdeskundigen adviseren een lange en klinische behandeling in de vorm van tbs met dwangverpleging. Van de G. noemt dwangverpleging intens, maar zegt behandeling te aanvaarden. Naast de celstraf en de tbs-maatregel eiste de officier van justitie een beroepsverbod van vijf jaar voor functies als sportleraar.

Verbetering: in een eerdere versie van dit bericht werd in de kop gesproken van moord op Esmee. Maar die term wordt juridisch alleen gebruikt als er sprake is van handelen met vooropgezet plan (of de verdenking daarvan). Zonder zogeheten voorbedachten rade wordt het doodslag genoemd. Het Openbaar Ministerie gaat niet uit van moord, maar van doodslag. We hebben de kop daarom aangepast.

