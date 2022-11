Negen militairen aangehouden voor handel in harddrugs

Negen Nederlandse militairen en een oud-militair zijn maandagochtend aangehouden voor het handelen in harddrugs, meldt de Koninklijke Marechaussee (KMar).

Volgens de KMar kwam de zaak aan het licht toen een militair betrapt werd op drugsgebruik tijdens een festival. Nadat rechercheurs zijn telefoon inzagen, kwamen de andere verdachte militairen in beeld. Zij worden officieel verdacht van het bezit en verstrekken van harddrugs. Die strafbare feiten vonden plaatsen in de privétijd van de militairen.

Het onderzoek naar de drugshandel is in handen van het Openbaar Ministerie in Arnhem. De KMar sluit verder niet uit dat er meer mensen worden aangehouden in de zaak.