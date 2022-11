Weerbericht: Zonnige dag met in de avond wat meer bewolking

De dag start vrij koud. Op veel plaatsen ligt de temperatuur tussen de 0 en 3 graden. In een groot deel van het land is het in de ochtend al zonnig. Behalve in het noorden, daar kan wat lage bewolking voorkomen.

In de middag zal overal de zon schijnen. Het wordt 11 tot 12 graden en er staat een matige zuidoostenwind. In de avond neemt vanuit het zuiden de bewolking geleidelijk toe.

In de nacht van maandag op dinsdag is het overwegend bewolkt en is er kans op een bui. Het wordt dan 7 tot 9 graden, wat een stuk minder koud is dan afgelopen nacht.

