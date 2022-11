Demonstratierecht staat wereldwijd onder druk volgens Amnesty

Het recht om te demonstreren staat wereldwijd onder druk, schrijft mensenrechtenorganisatie Amnesty International in een nieuw rapport. Demonstraties worden onnodig belemmerd of mogen uit angst voor ongeregeldheden niet doorgaan. Amnesty roept gemeenten op het demonstratierecht beter te beschermen.

Uit angst voor overlast nemen burgemeesters onnodige en onrechtmatige maatregelen om een demonstratie in te perken, schrijft Amnesty. Zo beroepen burgemeesters zich al snel op hun verantwoordelijkheid voor de openbare orde wanneer zij besluiten in te grijpen.

Door het gebrek aan kennis over wat wel of niet onder het demonstratierecht valt, worden demonstraties te vaak in strijd met de mensenrechten ingeperkt. Demonstreren is namelijk een mensenrecht dat is opgenomen in de mensenrechtenverdragen en de grondwet.