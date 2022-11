Amnesty: Demonstratierecht staat in Nederland onder druk

Het recht om te demonstreren staat wereldwijd onder druk. Ook in Nederland. Dat schrijft mensenrechtenorganisatie Amnesty International in een nieuw rapport. Demonstraties worden onnodig belemmerd of mogen uit angst voor ongeregeldheden niet doorgaan. Amnesty roept gemeenten op om het demonstratierecht beter te beschermen.

Uit angst voor overlast nemen burgemeesters onnodige en onrechtmatige maatregelen om een demonstratie in te perken, schrijft Amnesty. Zo beroepen burgemeesters zich al snel op hun verantwoordelijkheid voor de openbare orde wanneer zij besluiten in te grijpen. Maar de lat daarvoor moet hoger, aldus Amnesty. Een protestmars met veel lawaai verstoort bijvoorbeeld de openbare orde, maar valt wel onder het demonstratierecht.

Door het gebrek aan kennis over wat wel of niet onder het demonstratierecht valt, worden demonstraties te vaak in strijd met de mensenrechten ingeperkt. Demonstreren is namelijk een mensenrecht dat is opgenomen in de mensenrechtenverdragen en de grondwet.

Ook grijpt de politie te snel in, schrijft Amnesty. Vooral bij grote, vreedzame demonstraties en blokkades zouden agenten te snel mensen arresteren of protestborden of spandoeken in beslag nemen.

'Juist nu belangrijk dat iedereen vreedzaam mag demonstreren'

"Het is juist nu, in tijden van toenemende maatschappelijke spanningen, van groot belang ervoor te zorgen dat iedereen die vreedzaam wil demonstreren ruim baan krijgt ongeacht de inhoud van het protest", zegt directeur van Amnesty International Nederland Dagmar Oudshoorn.

De mensenrechtenorganisatie wil dat de Wet openbare manifestaties (Wom) wordt aangepast. "We willen aanpassing van de nationale wet en regels op gemeentelijk niveau. Die moeten in lijn komen met de mensenrechten en niet opgelegd worden vanuit zorgen voor alle mogelijke risico's en problemen."

Een andere suggestie die Amnesty doet is het verbeteren van de communicatie tussen gemeente en demonstranten. Dat voorkomt onnodig ingrijpen en problemen, aldus de mensenrechtenorganisatie.

