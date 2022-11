Stroomstoring op Utrecht Centraal verholpen, treinverkeer start weer op

Het treinverkeer van en naar Utrecht is zondagavond ontregeld geweest door een stroomstoring in de bovenleidingen op station Utrecht Centraal. Veel treinen vielen uit en er was zeer beperkt treinverkeer. Inmiddels is de storing verholpen en start het treinverkeer weer op, zegt een woordvoerder tegen NU.nl.

Tussen Utrecht en Gouda en Utrecht en Amersfoort zullen de rest van de avond minder treinen rijden. Op alle andere trajecten duurt het nog zo'n twee uur voor de dienstregeling weer normaal is. Reizigers krijgen het advies de reisplanner van NS te raadplegen.

Utrecht Centraal is het grootste spoorwegknooppunt van Nederland. Veel routes gaan via het station, waardoor een storing veel reizigers treft.

