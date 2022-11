Weekweerbericht: Maandag nog zonnig, de rest van de week wisselvallig

Delen via E-mail

Dit weekend was het in grote delen van Nederland vaak zonnig. Maandag wordt dat niet anders, voorspelt Weerplaza . Vanaf dinsdag wel. De zon maakt dan plaats voor wisselvallig weer met regen.

Het zonnige weer van afgelopen dagen kwam door een hogedrukgebied boven het Europese continent. De invloed van dat hogedrukgebied op het weer in Nederland wordt vanaf dinsdag kleiner, doordat het drukgebied verplaatst naar het noordoosten. Oceaanwind gaat dan voor storingen zorgen.

Naar verwachting gaat het vooral regenen in de nachten, met de meeste regen in de nacht van dinsdag op woensdag. Ook overdag, met name dinsdag en donderdag, kunnen buien vallen.