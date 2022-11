Brand in Amsterdam na vijf uur onder controle, arrestatie vanwege brandstichting

De grote brand die sinds zondagochtend woedde in een Amsterdams appartementencomplex is onder controle. Een deel van het gebouw is ingestort. De politie houdt rekening met brandstichting en heeft één persoon gearresteerd. Of er echt sprake is van brandstichting moet nog worden bewezen.

De brand werd om 8.30 uur ontdekt. Rond 13.30 uur werd het sein brand meester gegeven. Zeker 75 woningen stonden in brand. De brandweer probeerde het linkergedeelte van het gebouw, dat zo'n zestig woningen heeft, te redden.

Voor zover bekend raakte niemand gewond. Eerder berichtte NU.nl dat er een gewonde naar het ziekenhuis was gebracht, maar een woordvoerder van de brandweer liet later weten dat die informatie niet klopte. "Vanmorgen was de situatie nogal chaotisch en leek er een gewonde te zijn. Dat is niet het geval", zegt ze.

Wel zijn zes mensen nagekeken door het ambulancepersoneel vanwege de vele rook die vrijkwam.

Het nablussen van de brand zal nog uren duren. De brandweer adviseert omwonenden ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen.

Hele complex ontruimd vanwege brand

De brand brak uit aan de Voetbalstraat in Slotervaart. Daar staat het zogeheten Startblok Riekerhaven, een woonproject voor jonge vluchtelingen die net een verblijfsvergunning hebben gekregen (statushouders) en jongeren uit Nederland.

Volgens de brandweer wonen er 240 mensen in het complex. In totaal hebben ongeveer 350 bewoners en omwonenden hun huis moeten verlaten. "Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen vandaag terug kunnen naar hun huis", aldus de woordvoerder. Ongeveer 135 mensen worden momenteel opgevangen in een sporthal in de buurt.

Aanbevolen artikelen