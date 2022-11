Gewonde door brand in Amsterdams appartementencomplex voor jongeren

Bij een grote brand die zondagochtend woedt in een appartementencomplex in Amsterdam Nieuw-West is één persoon gewond geraakt en naar het ziekenhuis vervoerd. In de wooncontainers leven jonge statushouders en jongeren uit Nederland.

Hoe ernstig de verwondingen zijn, is nog niet duidelijk, aldus een woordvoerder van de brandweer.

De brand is nog niet onder controle en veroorzaakt veel rook, die in de wijde omgeving te zien is. De brandweer adviseert omwonenden dan ook ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen. Er zijn volgens de woordvoerder veel wagens ingezet, onder meer van de brandweer Kennemerland, om het vuur te blussen. Ook is er een traumahelikopter.

De brand brak uit aan de Voetbalstraat in Slotervaart. Daar staat het zogeheten Startblok Riekerhaven, een woonproject bedoeld voor jonge vluchtelingen die net een verblijfsvergunning hebben gekregen (statushouders) en jongeren uit Nederland. Het complex bestaat uit containerwoningen. De brand begon in één woning op de tweede verdieping en sloeg daarna over op andere woningen.

Het hele complex is inmiddels ontruimd. Vooralsnog worden de bewoners niet opgevangen, maar dit wordt zo snel mogelijk geregeld, aldus de woordvoerder van de brandweer. Om hoeveel bewoners het gaat, is nog niet duidelijk.

