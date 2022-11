Warmste 12 november ooit: ruim 16 graden in de Bilt

Vandaag was het officieel de warmste 12 november ooit gemeten, meldt Weerplaza . Het werd 16,2 graden in De Bilt, waardoor het oude record uit 1995 uit de boeken gaat. Dat record stond op 15,9 graden.

Ook in de rest van Nederland was het warm. In Maastricht werd de hoogste temperatuur gemeten. Die kwam uit op 17,3 graden.

Het record van vandaag is het zevende datum-warmterecord van het jaar. Vooral eind vorige maand was het veel warmer dan gebruikelijk. Op zowel 28 als 29 oktober waren er records. Daar tegenover staat slechts één kouderecord.

In heel Europa was het in oktober warmer dan gebruikelijk. De maand ging de boeken in als de warmste ooit. De gemiddelde temperatuur lag 2 graden hoger dan in diezelfde periode tussen 1991 en 2020.

Voor heel 2022 is er ook al een record in Nederland. Niet eerder scheen de zon vaker dan dit jaar. Dat bleek vorig week al, bijna twee maanden voor het einde van het jaar. Tot dusverre hebben metingen dit jaar 2099,6 zonuren geregistreerd in Nederland. Volgens Weerplaza zijn 1.773 zonuren in een jaar normaal.

Copernicus, het aardobservatieprogramma van de Europese Unie, ziet de warme oktobermaand en de vele zonuren als wake-upcall. "De ernstige gevolgen van klimaatverandering zijn vandaag de dag goed zichtbaar. We hebben ambitieuze klimaatactie nodig op de COP27", zei Samantha Burgess van Copernicus eerder.

