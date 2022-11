Politie hoopt met grootschalig DNA-onderzoek zedenzaak uit 2010 op te lossen

De politie gaat een grootschalig DNA-onderzoek doen onder tientallen mannen uit de omgeving van Schiedam en Vlaardingen. Daarmee hoopt de politie een ernstige zedenzaak uit 2010 op te lossen.

De zaak draait om twee verkrachtingen en een poging daartoe in kelderboxen - één keer in Schiedam en twee keer in Vlaardingen. De dader zou in de nazomer van 2010 drie meisjes hebben benaderd toen zij hun fiets in een kelderbox wilden zetten.