Goed nieuws: Najaarsgolf coronavirus voorbij | Oudste volledige zin gevonden

Door het slechte nieuws dat meestal NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom zetten we op zaterdag wat positieve en vrolijk stemmende berichten op een rij. Met deze week: De najaarsgolf van het coronavirus is voorbij. En op een ivoren luizenkam van ruim drieduizend jaar oud is de oudste volledige zin in het vroegste alfabet aangetroffen.

Najaarsgolf voorbij: aantal nieuwe coronagevallen blijft in rap tempo afnemen

Steeds minder mensen testen positief op het coronavirus. En dat is goed nieuws Het RIVM heeft in de afgelopen week 7.719 bevestigde besmettingen geregistreerd. In de wekelijkse overzichten is dat het kleinste aantal sinds eind mei.

Artsen voeren levensreddende behandeling uit op kind met ernstige stofwisselingsziekte – vóór de geboorte

Artsen hebben een ongeboren kind met een dodelijke stofwisselingsziekte al in de baarmoeder een levensreddend medicijn toegediend, meldt de Volkskrant.

Op een ivoren luizenkam van ruim drieduizend jaar oud is de oudste volledige zin in het vroegste alfabet aangetroffen. "Moge deze slagtand de luizen in het haar en in de baard bestrijden", staat op de kam.



In 2017 is het artikel al ontdekt in Israël, maar pas in december vorig jaar werden de ondiepe gravures opgemerkt. De spreuk staat in Kanaänitisch schrift, concluderen de onderzoekers in de Jeruzalem Journal of Archaeology. Dat is het vroegste alfabet van ongeveer 3.800 jaar oud.





Homokoppels die in het Brussels gewest wonen, krijgen binnenkort ook kraamgeld wanneer ze een kind krijgen, meldt VRT NWS.

Zo komt er een einde aan jarenlange discriminatie, meldt Brussels minister bevoegd voor Gezinsbijslagen Bernard Clerfayt.





NWS. Zo komt er een einde aan jarenlange discriminatie, meldt Brussels minister bevoegd voor Gezinsbijslagen Bernard Clerfayt. Er is audio gevonden van Willem Einthoven, een van de eerste Nederlandse Nobelprijswinnaars. Zijn stem is ruim honderd jaar geleden vastgelegd op een recent ontdekte wasrol, schrijft de Volkskrant. Het gaat voor zover bekend om de oudste opname van een Nederlandse Nobelprijswinnaar ooit.

