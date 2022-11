Weerbericht: Eerst code geel wegens mist, in de middag volop zon

Delen via E-mail

Het KNMI geeft tot in de ochtend code geel voor plaatselijk dichte mist. De waarschuwing geldt voor het hele land, uitgezonderd Zeeland, Limburg en de Waddeneilanden. Het zicht kan op sommige plekken minder dan 200 meter zijn. In de tweede helft van de ochtend lost de mist op.

Tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas, die rond het middaguur plaatsvindt, is de zon overal doorgebroken. Het wordt dan ook een zonovergoten zaterdagmiddag en het blijft droog.

De wind komt uit het zuidoosten en is zwak tot matig. De temperatuur loopt op naar 13 graden in het noorden en naar 16 in het zuiden.