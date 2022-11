Kabinet laat toch buitenlandse adoptie toe om wensouders ‘niet uit te sluiten’

Justitieminister Franc Weerwind wil buitenlandse adoptie weer mogelijk maken om wensouders 'niet uit te sluiten'. Kinder- en mensenrechtenorganisaties reageren verontwaardigd. Zij vinden dat de minister het belang van kinderen niet vooropzet.

"Er zullen altijd mensen zijn met een onvervulde kinderwens. Bijvoorbeeld mensen die een partner hebben van hetzelfde geslacht. Aan die groep willen we een keus bieden door toch adoptie uit het buitenland mogelijk te maken", zegt een woordvoerder van minister Weerwind tegen NU.nl. "Als we buitenlandse adoptie helemaal stopzetten, sluiten we deze wensouders uit. Vooralsnog zien wij daarom geen reden om te stoppen met adoptie uit het buitenland."

De minister zegt dat buitenlandse adoptie alleen mogelijk is wanneer een kind geen passende opvang in het eigen land kan krijgen en er geen enkele andere mogelijkheid is. Daar zal de overheid strenger op gaan toezien. Daarnaast verwacht het ministerie Justitie en Veiligheid (JenV) dat buitenlandse adoptie vanzelf zal afnemen. Zo werden er 145 kinderen uit het buitenland geadopteerd in 2019. In 2015 waren dat nog 304 kinderen.

Wensouders kunnen nu weer kinderen uit zes landen adopteren: Thailand, Filipijnen, Taiwan, Zuid-Afrika, Lesotho en Hongarije. Een kind adopteren uit China, de Verenigde Staten, Burkina Faso, Haïti, Columbia, Peru, Slowakije en Tsjechië is niet meer mogelijk. Bij deze landen is het moeilijker om streng toezicht te houden op de adoptiepraktijken, of de minister is van mening dat passende opvang beter in het eigen land geregeld kan worden. Het ministerie onderzoekt verder nog of het ook mogelijk blijft om kinderen uit Portugal en Bulgarije te adopteren.

Misstanden zijn niet te voorkomen

Kinder- en mensenrechtenorganisaties zijn teleurgesteld op het besluit van de minister om buitenlandse adoptie toch door te laten gaan. Ook zijn ze verontwaardigd over het weer toelaten van adoptie uit het buitenland om wensouders niet uit te sluiten. "Ieder kind dat het slachtoffer wordt van misstanden of op een andere manier lijdt onder buitenlandse adoptie is er één te veel", zegt Mieke Breedijk van Defence for Children.

Het leven in onzekerheid over hun afstamming en identiteit kan geadopteerden uit het buitenland veel psychische schade opleveren, stelt de kinderrechtenorganisatie. Zo blijkt uit onderzoek van CBS dat geadopteerden veel vaker dan niet-geadopteerden psychische hulp kregen. Dat blijkt ook uit het onderzoeksrapport van de commissie Joustra, waardoor er vorig jaar een adoptiestop was.

Minister Weerwind geeft toe dat hij misstanden rond buitenlandse adoptie niet helemaal kan voorkomen. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen die onder dwang zijn afgestaan door tienermoeders, vervalste adoptiepapieren en kinderhandel. Des te vreemder vinden de belangenorganisaties het dat buitenlandse adoptie nu wel weer in zes landen is toegestaan.

De vraag naar adoptiekinderen creëert aanbod

"Het kind, en alleen het kind, zou centraal moeten staan in afwegingen voor adoptie, zo stelt ook het VN-Kinderrechtenverdrag", zegt Sarah de Vos, programmamanager bij kinderrechtenorganisatie International Child Development Initiatives (ICDI).

Volgens De Vos kan de Nederlandse overheid onmogelijk garanderen dat een kind geen andere opvang in het eigen land kan krijgen. Strenger toezicht op adoptiepraktijken in het buitenland werkt volgens haar ook niet, omdat Nederland geen bevoegdheid heeft om adopties bij die herkomstlanden te controleren.

"Er bestaat geen recht op een kind. Adoptiekinderen zijn geen oplossing tegen kinderloosheid. Het zijn individuen, met een familie en een identiteit", gaat De Vos verder. Zij is zelf uit het buitenland geadopteerd en heeft een goede band met haar adoptieouders.

Toch is ze geraakt door de uitspraken van het ministerie om buitenlandse adoptie door te laten gaan vanwege het niet willen uitsluiten van wensouders. "Het is alsof adoptiekinderen een soort handelswaar zijn, die een vraag moeten opvullen. En dat terwijl er zoveel misgaat en in het verleden is gegaan, en zoveel geadopteerden en hun (oorspronkelijke) ouders daar dagelijks de pijn van moeten dragen."

Samen met het Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel (CoMensha) en Defence for Children schreef ICDI in juni een open brief aan de Tweede Kamer. De organisaties roepen op om voor altijd te stoppen met internationale adoptie. Volgens de schrijvers van de open brief creëert de vraag naar adoptiekinderen het aanbod, waardoor het toch altijd een soort handelspraktijk blijft. De brief werd ondertekend door veertien belangengroepen van geadopteerden uit het buitenland, deskundigen en wetenschappers.

Buitenlandse adoptie moet uiteindelijk overbodig worden

Uiteindelijk moeten adoptielanden zelf passende opvang bieden aan kinderen die niet in hun eigen gezin kunnen opgroeien. Dat schrijft minister Weerwind in een Kamerbrief van 2 november. Tijdens een commissiedebat in juni zei de minister dat het uiteindelijke doel is om buitenlandse adoptie op den duur overbodig te maken. Maar daar kon hij geen termijn aan koppelen.

"Als je nu doorgaat met buitenlandse adoptie, dan ontneem je een kind juist de kans om passende opvang in eigen land te krijgen'", zegt Breedijk. "Je zet ook geen druk op de adoptielanden om zelf passende opvang te regelen voor kinderen die niet in hun eigen gezin kunnen opgroeien."

Veel pleegkinderen in Nederland hebben een gezin nodig

Daar sluit Ina Hut, directeur van CoMensha zich bij aan. Van 2003 tot 2009 was zij directeur van stichting Wereldkinderen, die buitenlandse adoptie mogelijk maakt. Ze stond toen zelf al lang op de wachtlijst voor adoptie uit het buitenland. Maar toen ze ontdekte over de misstanden, stopte zij onmiddellijk haar adoptieaanvraag. Eind 2009 stapte ze publiekelijk op als klokkenluider, omdat ze vanwege de misstanden en systeemfouten niet meer achter buitenlandse adoptie kon staan.

"Waarom moeten we zo nodig kinderen uit het buitenland halen? We hebben in Nederland veel pleegkinderen die een gezin nodig hebben. Kunnen we niet beter daar prioriteit aan geven?" vraagt zij zich af. "Voor deze kinderen kunnen geen pleeggezinnen worden gevonden, maar voor adoptiekinderen wel. Volgens mij komt het doordat een adoptiekind juridisch gezien je eigen kind is, en een pleegkind dat niet is."

"Wanneer de oorspronkelijke ouders hun kind ter adoptie hebben afgestaan, hebben zij geen enkel recht meer op het kind", gaat zij verder. "Het kind kan dit besluit op volwassen leeftijd ook niet zomaar ongedaan maken. Voor wiens belangen komen we dan op? De wensouder of het kind? Als het laatste het geval is, kijk dan alsjeblieft naar pleegzorg."

