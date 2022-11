Vijftien jaar cel en tbs voor 'Tindermoord' op Amerikaanse studente in Leeuwarden

De rechtbank in Leeuwarden heeft de 27-jarige Thomas R. vrijdag vijftien jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd voor het doodsteken van de Amerikaanse studente Mieke Oort. De zaak staat ook wel bekend als de 'Tindermoord'.

R. bracht de vrouw op 6 maart in haar studentenwoning aan de Tweebaksmarkt in het centrum van Leeuwarden met een mes om het leven. De twee hadden elkaar in het najaar van 2021 leren kennen via de datingapp Tinder. Na een aantal weken liep het contact minder goed. Oort kreeg een relatie met een andere man.