Weekendweerbericht: Sint neemt zonnig, droog en zacht weer met zich mee

In het Zuid-Hollandse Hellevoetsluis, waar de landelijke intocht dit jaar plaatsvindt, ligt de temperatuur zaterdag rond de 14 graden. Ook bij de kleinere intochten elders in het land is het mooi weer. In vrijwel het hele land schijnt de zon en waait het nauwelijks. De temperatuur loopt uiteen. In de noordelijke provincies wordt het maximaal 13 graden, terwijl het in Limburg 16 of 17 graden kan worden.