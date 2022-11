Weerbericht: Zonnig herfstweer met aangename temperaturen, wel koude nachten

Delen via E-mail

De komende dagen is het zonnig herfstweer. De middagtemperatuur loopt vrijdag op naar 14 tot 15 graden. De nachten verlopen een stuk frisser. Dan kan de temperatuur tot dicht bij het vriespunt komen.

In de ochtend komen vooral in het zuiden en oosten nog enkele wolkenvelden voor. Tussendoor schijnt de zon. Het blijft overal droog.

's Middags schommelt de temperatuur rond 13 graden. In het zuiden en zuidwesten is plaatselijk 15 graden mogelijk. De wind komt uit het zuiden en is matig. Op de Waddeneilanden kan de wind af en toe vrij krachtig zijn, kracht 5.