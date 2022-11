Agenten weten kassadief te vinden door een kilometerslang bloedspoor te volgen

Delen via E-mail

De politie heeft woensdag een 33-jarige Middelburger kunnen aanhouden door een bloedspoor van bijna 7 kilometer te volgen. De man had een winkelruit van een opticien vernield en was daarbij gewond geraakt. Hij bleek er met een buit van 100 euro vandoor te zijn gegaan.

De man gooide de ruit met een steen in en haalde vervolgens de kassa overhoop. Overal in de brillenwinkel liet hij bloeddruppels achter. Het spoor liep door de winkel naar buiten. De man stapte daarna op de fiets om naar een woning in Vlissingen te fietsen.