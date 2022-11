Inspecties vragen minister tevergeefs om rem op instroom jeugdinrichtingen

De instroom van jongeren in jeugdinrichtingen zou beperkt moeten worden. Volgens de inspecties is de grens bereikt en kan het jeugdstrafrecht anders niet goed meer worden uitgevoerd. Ze roepen minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) donderdag op direct in te grijpen, maar een rem op de instroom zit er volgens de bewindsman niet in.

Alleen als jongeren meteen een passende behandeling kunnen krijgen, mogen zij in een justitiële jeugdinrichting (jji) worden geplaatst, vinden de vier inspecties.

Al jaren spreken die hun zorgen uit over de kwaliteit en veiligheid van de instellingen. De zorgen hangen vooral samen met het chronische personeelstekort waar de inrichtingen mee kampen.

In een jeugdinrichting zitten jongeren tot 23 jaar die verdacht worden van een delict of hiervoor zijn veroordeeld. De dagprogramma's voor de jongeren moeten voldoen aan de wettelijke eisen. De afgelopen zomer konden de meeste instellingen daar niet aan voldoen.

'Medewerkers hebben te weinig tijd om er voor de jongeren te zijn'

"Daardoor zaten jongeren langer dan wettelijk is toegestaan op hun kamer. Medewerkers hebben te weinig tijd om er voor de jongeren te zijn. Dat gaat ten koste van de veiligheid voor het personeel en de jongeren", schrijven de inspecties in een brief aan de minister.

Daarom vinden de controlerende diensten "het niet langer verantwoord om onder deze condities nog nieuwe jongeren te plaatsen". Dat kan pas weer "als er minimaal een volwaardig dagprogramma is, er in elk geval twee groepsleiders op een groep staan en er geen interne wachtlijst meer is".

Ook moet de minister een oplossing vinden voor de 82 jongeren die al meer dan twee jaar op de externe wachtlijst staan, menen de inspecties.

Minister denkt dat rem op instroom het probleem alleen verplaatst

In een Kamerbrief noemt Weerwind de bevindingen van de inspecties donderdag "zorgwekkend". Ook zegt hij het geschetste beeld van de inspecties te herkennen.

Toch is het volgens hem niet mogelijk om de instroom te beperken. Daar beslist een rechter over en een minister mag zich er niet mee bemoeien, voert hij aan. Weerwind wijst erop dat rechters al "uiterst terughoudend omgaan" als het gaat om het opsluiten van jongeren.

Bovendien zou een rem er volgens hem toe leiden dat het probleem zich verplaatst naar delen eerder in de jeugdstrafketen. Dat is volgens hem "zeer onwenselijk, omdat het om een zware doelgroep gaat waar het voorveld niet op ingesteld is".

Wel schrijft de minister dat de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) werkt aan verschillende scenario's om de druk op het personeel te verlichten. Ook zegt hij te werken aan een oplossing voor de 82 jongeren die al meer dan twee jaar op de wachtlijst staan.

