Koninklijk Huis onderzoekt herkomst koloniale objecten uit eigen verzameling

Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de herkomst van koloniale objecten uit de verzamelingen van het Koninklijk Huis. Het onderzoek moet uitwijzen of de objecten zijn geroofd of onder dwang verkregen. De resultaten zijn naar verwachting over minimaal anderhalf jaar bekend.

Dat heeft de Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau (SHVON) donderdag besloten. Koningin Máxima zit in het bestuur van de stichting. "Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima hechten daarom groot belang aan dit onafhankelijk onderzoek", laat SHVON weten.

Erfgoedspecialist Valika Smeulders is een van de leden van de onderzoekscommissie. Zij is hoofd Geschiedenis bij het Rijksmuseum. Ook is ze lid van de Adviescommissie Nationaal Beleidskader Koloniale Collecties van de Raad voor Cultuur. Smeulders deed onderzoek naar de omgang met koloniaal erfgoed en het slavernijverleden in Nederland, Suriname, Curaçao, Ghana en Zuid-Afrika.

De andere leden zijn voorzitter kunsthistoricus Rudi Ekkart, voormalig directeur van het Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis. Hij deed eerder onderzoek naar de herkomst van kunstwerken die zijn geroofd in de Tweede Wereldoorlog.

Het derde lid is historicus Martin Bossenbroek. Hij is voormalig directeur Collecties en Dienstverlening van de Koninklijke Bibliotheek.

Gouden Koets valt onder de Koninklijke Verzamelingen

De omstreden Gouden Koets behoort ook tot de Koninklijke Verzamelingen. Volgens critici wordt met het rijtuig het koloniale verleden van Nederland verheerlijkt.

De Gouden Koets bevat bladgoud uit Suriname. Koning Willem-Alexander besloot vanwege de ophef over het rijtuig de komende jaren geen gebruik meer te maken van de Gouden Koets.

Eventuele teruggave volgt beleid van kabinet

Het demissionaire kabinet beloofde in januari 2021 geroofde cultuurgoederen uit voormalige koloniale gebieden die zich in de Rijkscollectie bevinden terug te geven als een land daarom vraagt. In oktober van dit jaar eiste Indonesië tienduizenden kunstwerken en menselijke resten terug.

De Koninklijke Verzamelingen zijn particulier bezit. Maar de onderzoekscommissie belooft in haar uiteindelijke advies over al dan niet teruggave van objecten toch zoveel mogelijk het kabinetsbeleid te volgen. Het kabinet moet dat beleid nog opstellen.

