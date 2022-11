Recordaantal Russen vroeg in oktober asiel aan in Nederland

In oktober vroegen 89 Russen asiel aan in Nederland, meldt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) donderdag. Niet eerder sinds de Russische inval in Oekraïne dienden zoveel mensen uit Rusland hier een asielverzoek in.

In totaal zijn er dit jaar 455 asielaanvragen binnengekomen van Russische staatsburgers. Vorig jaar was dat nog niet eens de helft.

Rusland staat op de tiende plaats van herkomstlanden van asielzoekers in oktober. Het gaat bij deze getallen om eerste asielverzoeken. De IND houdt niet bij om welke reden mensen asiel aanvragen in Nederland.

Afgelopen maart zag de IND ook relatief veel Russen om asiel vragen in Nederland: 83. Die stijging kwam na de Russische invasie van Oekraïne eind februari. Met zestien aanvragen in januari en negentien in februari waren er voor het uitbreken van de oorlog betrekkelijk weinig Russische asielaanvragen in Nederland.

Russische overheid staat tegengeluid niet toe

Prominente activisten en lhbtiq+'ers uit Rusland komen in aanmerking om hier te blijven. Mensen die zich uitspreken op sociale media of niet als dienstplichtige in Oekraïne willen vechten, zijn ook niet altijd veilig in Rusland. De Russische overheid arresteert mensen die zich negatief uitlaten over de oorlog.

De IND werkt sinds half augustus aan een administratieve "inhaalslag". Volgens een woordvoerder kan de organisatie daardoor aanvragen van eind september bij oktober hebben opgeteld. "Toch durf ik alsnog wel te stellen dat er in oktober een record is verbroken", zegt ze.

Het totale aantal asielaanvragen lag in oktober op 4.697. Daar zitten zowel nareizigers bij als eerste en herhaalde asielaanvragen. De totale asielinstroom naar Nederland dit jaar staat nu op 39.111, wat meer is dan in heel 2021. Toen vroegen over het hele jaar 36.620 mensen asiel aan.

