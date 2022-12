Ook hof vindt asielopvang ondermaats, maar is niet op korte termijn op te lossen

De asielopvang in Nederland voldoet niet aan de Europese normen, maar de Staat kan op korte termijn niet nog meer doen om de asielopvang te verbeteren. Met die conclusie veegt het gerechtshof Den Haag dinsdag een uitspraak van de rechter deels van tafel.

De rechter oordeelde begin oktober dat de asielopvang in Nederland niet voldoet aan de Europese normen . De Staat moest daarom maatregelen treffen. Aan sommige eisen moest de Staat per direct voldoen, voor andere was er meer tijd.

Maar de Staat was het niet eens met de uitspraak en ging in hoger beroep. Volgens staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) moest de asielopvang inderdaad beter, maar was het onmogelijk om te voldoen aan de termijnen van de rechter. "We doen er alles aan om het asielbeleid te verbeteren. Maar we zijn afhankelijk van gemeenten voordat we iets kunnen doen", zei zijn woordvoerder.