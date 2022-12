Ook hof vindt asielopvang ondermaats, maar dat is niet op korte termijn op te lossen

De asielopvang in Nederland voldoet niet aan de Europese normen, maar de Staat kan op korte termijn niet nog meer doen om de asielopvang te verbeteren. Met die conclusie veegt het gerechtshof Den Haag dinsdag een uitspraak van de rechter deels van tafel.

De rechter oordeelde begin oktober dat de asielopvang in Nederland niet voldoet aan de Europese normen. De Staat moest daarom maatregelen treffen. Aan sommige eisen moest de Staat per direct voldoen, voor andere was er meer tijd.

Maar de Staat was het niet eens met de uitspraak en ging in hoger beroep. Volgens staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) moest de asielopvang inderdaad beter, maar was het onmogelijk om te voldoen aan de termijnen van de rechter.

Het hof is het daarmee eens en zegt dat de Staat niet veroordeeld kan worden als die niet aan de eisen kan voldoen. "Het hof twijfelt er niet aan dat de Staat extra opvanglocaties zal realiseren. Het hof twijfelt ook niet aan de inzet van de staatssecretaris om de crisis op de kortst mogelijke termijn op te lossen."

Alle opvanglocaties hebben te weinig beschikbare plaatsen, ziet ook het hof. Het landelijke woningtekort verergert de opvangcrisis, want statushouders moeten daardoor langer in de opvang blijven dan gebruikelijk. Dat de Staat dit probleem zelf heeft veroorzaakt door eerder opvangplekken te sluiten, weegt volgens het hof niet mee.

VluchtelingenWerk noemt ontbreken termijn problematisch

VluchtelingenWerk, dat de rechtszaak aanspande, zegt in de kern blij te zijn dat het oorspronkelijke oordeel deels blijft staan. "Het hof bevestigt dat de manier waarop duizenden asielzoekers worden opgevangen in strijd is met de minimale eisen, schadelijk is voor bewoners en dat deze crisis aan de Staat zelf is te wijten."

De organisatie vindt het problematisch dat er geen termijn meer geldt voor de verbeterpunten. "We vrezen dat dit er toe zal leiden dat politieke afwegingen in de praktijk zwaarder zullen wegen dan het zo snel mogelijk voldoen aan het arrest dat het hof vandaag heeft uitgesproken."

Van der Burg zei vorige week dat hij het betreurt dat het niet lukt om het vonnis op te volgen. "Zoals ik uw Kamer vaak heb aangegeven, is de weg uit de opvangcrisis helaas niet van vandaag op morgen gereed. Maar het kabinet zet alles op alles om dit zo snel als mogelijk te realiseren."

