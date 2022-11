In hoger beroep elf jaar gevangenisstraf voor aanslag op gebouw van De Telegraaf

Het gerechtshof in Amsterdam heeft de 29-jarige Bilal el H. donderdag in hoger beroep veroordeeld tot elf jaar gevangenisstraf. Hij kreeg de straf voor zijn betrokkenheid bij de aanslag op het gebouw van De Telegraaf. Het Openbaar Ministerie (OM) had vorige maand twaalf jaar celstraf tegen El H. geëist.

In de nacht van 25 op 26 juni 2018 reed een man met een gestolen witte bestelbus de pui binnen van het gebouw van De Telegraaf in Amsterdam. Daarna stak de man de Volkswagen Caddy, die gevuld was met jerrycans met benzine, in brand. Dat leidde tot een explosie.

Door de stevige constructie van de gevel boorde de wagen zich niet volledig in het pand. Een aanwezige bewaker raakte niet gewond.

Net als de rechtbank in 2020 noemde het hof de aanslag "een doelgerichte, bewuste en professioneel voorbereide aanslag op een krant die al jarenlang schrijft over de zware en georganiseerde criminaliteit". Ook was het volgens het hof "een aanval op de persvrijheid".

In september kreeg El H., de baas van een bende die zich toelegde op autodiefstallen, van de rechtbank nog tien jaar gevangenisstraf.

