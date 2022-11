Verdachte Zuid-Hollandse 'kofferbakmoord' in hoger beroep vrijgesproken

Leon van M. uit Brielle is donderdag in hoger beroep vrijgesproken van de moord op Caroline van Toledo. De vrouw uit Oostvoorne werd in september 2005 dood aangetroffen in de kofferbak van haar uitgebrande auto. In 2019 werd Van M. nog veroordeeld tot vijftien jaar cel.

Het Openbaar Ministerie (OM) had in hoger beroep opnieuw twintig jaar gevangenisstraf geëist tegen de 45-jarige verdachte. Volgens het hof is er geen bewijs voor moord geleverd tegen Van M. Hij heeft iedere betrokkenheid altijd stellig ontkend.

In september 2015 zou Van Toledo 's nachts inbrekers hebben betrapt. De 35-jarige vrouw werd daarop vastgebonden in de kofferbak van haar auto gelegd. Dat voertuig werd later brandend in het Zuid-Hollandse recreatiegebied Kruininger Gors gevonden. Ze leefde nog toen de auto in brand werd gestoken. Ook haar woning was in brand gestoken.

De politie hield in 2005 vijf andere verdachten aan, maar dit leidde niet tot vervolging. In een hernieuwd onderzoek in 2007 werd Van M. opgepakt. In 2008 kwam hij weer op vrije voeten wegens gebrek aan bewijs. Het OM kwam later alsnog met onder meer DNA-bewijs uit de stropdas waarmee de polsen van het slachtoffer waren vastgebonden. Ook was er een belastende getuigenverklaring tegen Van M.

Eind juli 2017 werd Van M. daarom weer opgepakt. In november 2019 werd hij veroordeeld tot vijftien jaar cel.

Veel kritiek op bewijs en onderzoeksmethoden

Volgens de rechtbank was het eerder gebruikte bewijs niet sluitend. Bovendien was er veel kritiek van deskundigen, waaronder die van het Nederlands Forensisch Instituut, op de gehanteerde onderzoeksmethoden. Het hof concludeerde dat het DNA-onderzoek "te veel onzekerheden bevat voor betrouwbare gevolgtrekkingen" en sloot de onderzoeksresultaten uit van het bewijs.

Kabelbinders die zouden zijn gebruikt om het slachtoffer vast te binden was een ander onderdeel van de bewijsvoering van het OM. Soortgelijke binders zijn gevonden in de schuur van de ouders van Van M. Voor het hof is alleen niet komen vast te staan dat het ook precies dezelfde binders zijn geweest.

Het hof sprak Van M. ook vrij van de andere verdenkingen. Volgens de rechtbank is niet bewezen dat hij een paar honderd euro heeft opgenomen met de pinpas van het slachtoffer.

De uitspraak leidde tot emoties bij de nabestaanden. Het hof zei begrip te hebben voor de voor hen onbevredigende uitkomst van de zaak.

Aanbevolen artikelen