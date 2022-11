Gevangenis weigert brieven tussen Ridouan Taghi en terrorist Mohammed B.

De gevangenis in Vught heeft onlangs brieven van en aan Ridouan Taghi. geweigerd te bezorgen uit vrees voor gecodeerde berichten. Het gaat om een briefwisseling tussen Taghi en de veroordeelde terrorist Mohammed B. Een andere brief was volgens EenVandaag afkomstig van de Utrechtse tramschutter Gökmen T.

Volgens het Openbaar Ministerie is het goed mogelijk dat verwijzingen naar Koranteksten in de brieven versluierde boodschappen bevatten. De directeur van de Penitentiaire Inrichting Vught stelt dat zulke communicatie binnen de gevangenis voorkomen moet worden.

Taghi had een klacht ingediend tegen de beslissing om de brieven niet te bezorgen. De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming wees dat verzoek vorige week in een voorlopige uitspraak af. Taghi mag wel nieuwe brieven sturen en ontvangen. De gevangenis kijkt vervolgens per brief of de inhoud ervan het toelaat dat die brief bezorgd wordt.