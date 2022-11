Weerbericht: Mix van zon en wolken, vanaf vrijdag heerlijk najaarsweer

In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. De zon laat zich later op de dag steeds meer zien en het blijft in vrijwel het hele land droog.

De temperatuur loopt in de middag op tot 14 of 15 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig van kracht.

In de avond en de nacht naar vrijdag ontstaan opklaringen. Het wordt geen koude nacht. De minima komen uit op 7 tot 10 graden.

Vanaf vrijdag neemt de wind af waardoor er komend weekend fraai najaarsweer is te verwachten.

