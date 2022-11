Leerling bestelt per ongeluk voor half miljoen euro aan lesmateriaal

Een leerling van basisschool De Schalm in Vught heeft per ongeluk een half miljoen euro uitgegeven aan lesmateriaal, dat meldt Omroep Brabant . Via de webshop van uitgever Malmberg, waar hij de licenties kocht, kon de jongen gemakkelijk een account aanmaken.

"Eerst dachten we dat we misschien wel gehackt waren", vertelt van Esch. Maar al snel kwam er duidelijkheid toen ze nog eens goed naar de naam in het mailadres keken. "Die zit bij ons in groep 7."