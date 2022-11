Hogescholen zien aantallen studenten kelderen, vooral minder zorgstudenten

Het aantal nieuwe studenten in het hoger beroepsonderwijs is dit studiejaar met 5,5 procent gedaald ten opzichte van vorig jaar. In alle sectoren is het aantal studenten lager, maar de gezondheidszorg spant de kroon.

Dat blijkt uit een rapport met de voorlopige instroomcijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Voor de opleidingen binnen de gezondheidszorg is het aantal studenten met 12,5 procent gedaald. In 2020 waren er juist meer zorgstudenten vanwege de coronapandemie, maar in 2021 daalde dat aantal weer snel.

Ook de sectoren techniek en onderwijs zijn opnieuw minder populair. In deze sectoren geldt al langer een tekort aan personeel, dus een instroom aan studenten is juist hard nodig.

De opleidingen Associate Degree (AD) zijn juist meer in trek. AD is een tweejarige opleiding die tussen mbo-4- en hbo-niveau in zit. De belangstelling daarvoor is groot en neemt toe. "Wij denken dat AD het gat vult tussen mbo-4 en hbo, door de drempel die mbo-studenten voelen om nog een vierjarige bachelor te doen, te verlagen", legt een woordvoerder van de Vereniging Hogescholen uit. Zo'n tweejarige opleiding is op allerlei gebieden te volgen, zoals onderwijs, techniek of ICT.

AD-studenten gaan tijdens hun studie meteen in de praktijk aan de slag. Als ze een AD-opleiding hebben afgerond, kunnen ze een verkort traject volgen om een hbo-diploma te halen. Vaak zijn er voor sommige vakken ook vrijstellingen mogelijk. Daarom kan AD een aantrekkelijke manier zijn voor studenten die een overstap willen maken naar een baan in het onderwijs. AD kan het lerarentekort niet oplossen, maar "alle kleine beetjes helpen", aldus de woordvoerder.

Aanbevolen artikelen