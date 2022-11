OM eist achttien jaar cel tegen Sandra H. in moordzaak Ichelle van de Velde

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag een celstraf van achttien jaar geëist tegen Sandra H., die verdacht wordt van de moord op Ichelle van de Velde. De Belgische H. zou het 29-jarige slachtoffer op 15 december 2020 hebben gewurgd en haar in stukken gesneden lichaam in een kanaal hebben gedumpt.

H. heeft bekend Van der Velde te hebben gewurgd. Ze verklaarde dinsdag in de rechtbank dat er een discussie aan was voorafgegaan, waarbij de vrouwen elkaar duwden. Nadat Van der Velde op de verwarming was gevallen en bewusteloos was geraakt, had H. de keel van het slachtoffer naar eigen zeggen "zachtjes dichtgeknepen".

De Belgische verdachte zei dat ze destijds in paniek was en "niet meer nuchter" had kunnen nadenken.

Van der Velde was na het incident in december voor de buitenwereld verdwenen. Haar familie en vrienden kregen nog wel sms'jes van haar, maar vanwege het taalgebruik vermoedden zij dat iemand anders de berichten had verstuurd.

H. verborg het lichaam van Van der Velde wekenlang in haar spirituele winkel in Oostburg. Met een hakbijl en zaag sneed H. het lichaam in stukken en dumpte dat in vuilniszakken in een kanaal. Tien weken na haar verdwijning werden de resten van het slachtoffer gevonden.

Verdachte en man hadden driehoeksrelatie met slachtoffer

Uit onderzoek bleek dat H. en haar man in de weken ervoor een driehoeksrelatie waren gestart met Van der Velde. Gedurende die relatie was de vonk overgeslagen tussen Van der Velde en de echtgenoot van H.

Volgens de officier van justitie voelde H. zich vanwege de ontstane liefdesrelatie tussen haar toenmalige echtgenoot en het slachtoffer "bedrogen" door het slachtoffer.

"Ze moest lijdzaam toezien, voelde zich verraden en was kwaad. Mogelijk is haar woede die ochtend tot uitbarsting gekomen kort nadat ze de WhatsApp-berichten had gelezen tussen Ichelle en haar echtgenoot", aldus de officier van justitie. "Haar idee was: als ik Ichelle niet kan krijgen, dan jij ook niet."

Het OM eiste woensdag in de rechtbank in Middelburg een onvoorwaardelijke celstraf van achttien jaar. Op advies van deskundigen werd er geen tbs geëist. Het OM hoopt wel dat H. een "gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel" opgelegd krijgt. "Voor langdurige controle en toezicht als ze vrijkomt."

