Man opgepakt omdat hij beschermd natuurgebied snoeide en wietplanten plaatste

Een 47-jarige man is eind oktober aangehouden omdat hij een beschermd natuurgebied zou hebben vernietigd om er hennepplanten neer te zetten, maakt de politie woensdag bekend. Een boswachter ontdekte de wietplantage in wording begin juni in natuurgebied De Ventjager in het Zuid-Hollandse Ooltgensplaat.

In het Natura-2000 gebied was op drie plekken de begroeiing weggehaald. Op die plekken waren vervolgens hennepplanten geplant. Volgens de politie ging het om kleine hennepplanten.

Na onderzoek kon de 47-jarige man uit Nieuw Vossemeer worden opgepakt. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het vernietigen van een deel van het natuurgebied.

De politie denkt dat er meer personen bij betrokken waren en verwacht daarom nog meer mensen aan te houden. De man mag zijn zaak op vrije voeten afwachten.

Volgens de politie is het plaatsen van wietplanten in natuurgebieden "een jaarlijks terugkerend fenomeen". Zo werd in 2021 al eens een hennepkwekerij gevonden op De Zeehondenplaat, bij het Zuid-Hollandse Strijensas.

