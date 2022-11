Tot 18 jaar geëist voor 'wildwestoverval' op waardetransport en schieten op politie

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag celstraffen tot achttien jaar cel geëist tegen acht verdachten van een overval op een waardetransport in Amsterdam en schieten op agenten. Deze 'wildwestoverval' eindigde na een achtervolging in Broek in Waterland, waar de politie een van de verdachten doodschoot.

De rechtszaak draait vooral om de vraag of de verdachten gericht op in totaal twaalf agenten hebben geschoten. Het antwoord op die vraag is volgens justitie een volmondig ja. Daarom heeft het OM de strafeis verhoogd.

Bewijs in de vorm van kogelinslagen in politieauto's ontbreekt. Daarom zijn de verklaringen van de betrokken agenten voor het OM doorslaggevend. Meerdere politiemensen zeggen dat ze de kogels om hun oren hoorden suizen. Zij hebben aangifte gedaan van poging tot doodslag.

De daders probeerden met een "aanhoudende agressieve houding" te ontkomen aan de politie na de overval op het bedrijf Schöne Edelmetaal in het Amsterdamse stadsdeel Noord op 19 mei 2021. De overvallers sloegen op de vlucht met een buit van 14,5 miljoen euro, waarvan een deel nog altijd zoek is.

Kogelinslagen in woningen Broek in Waterland

De groots uitgerukte politiemacht achtervolgde de daders tot in een weiland bij het dorp Broek in Waterland. Daar werd het vuur geopend, waardoor een 47-jarige Fransman om het leven kwam. Twee andere overvallers raakten gewond.

"Dat bij het schieten door de verdachten geen doden of gewonden zijn gevallen, is enkel een kwestie van geluk geweest", concludeerde de officier van justitie. In woningen in Broek in Waterland werden kogelinslagen gevonden afkomstig van politiemunitie.

Het OM houdt iedereen verantwoordelijk voor dit excessieve geweld, behalve Mirand A. Laatstgenoemde hoorde vijf jaar eisen voor medeplichtigheid aan de overval.

Twee andere verdachten moeten nog worden berecht. Het gaat om een Belg die nog naar Nederland moet worden gebracht en een twintigjarige Belgische. Twee anderen zijn nog voortvluchtig.

De advocaten van de verdachten komen vanaf woensdag aan het woord. De uitspraak staat pas gepland voor 3 april volgend jaar.

