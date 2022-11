Weerbericht: Dag begint met buien, daarna opklaringen en zachte temperatuur

In de ochtend vallen er geregeld buien, vooral in het westen en noordwesten. Daarbij is er lokaal ook kans op onweer.

In de loop van middag zullen deze buien verder landinwaarts trekken. Daarbij is er af en toe ook nog ruimte voor de zon. Bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind stijgt de temperatuur naar 14 tot 15 graden.

Vanavond vallen in het noordoosten nog de laatste buien, in de rest van Nederland blijft het droog. Het is een voorbode voor de komende dagen. Dan krijgen we te maken met droog en zacht novemberweer.

