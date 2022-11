Politie onderschept recordhoeveelheid van 350.000 kilo illegaal vuurwerk

Delen via E-mail

Nederlandse agenten hebben in Duitsland 350.000 kilo illegaal vuurwerk opgespoord. Het is volgens de politie de grootste vuurwerkvangst ooit met een straatwaarde van enkele miljoenen euro's, meldt RTL Nieuws woensdag.

Nederlandse en Duitse rechercheteams deden samen twee jaar lang onderzoek naar het illegale vuurwerk. Aanleiding waren ontcijferde berichten met daarin informatie over het vuurwerk. Dat werd vanuit landen als Polen, Italië en China via Duitsland naar Nederland getransporteerd.

"Wanneer massa-explosief materiaal in een woonwijk tot ontploffing komt, zijn de gevolgen niet te overzien", zegt Erik Kooijker van de Landelijke Eenheid tegen RTL Nieuws. "Zelfs een relatief kleine hoeveelheid kan leiden tot slachtoffers en grote schade."

Met deze vangst is de hoeveelheid illegaal vuurwerk dat de politie heeft gevonden dit jaar nu al verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Toen nam de politie in totaal ruim 205.000 kilo in beslag. De teller staat op dit moment op 406.500 kilo.