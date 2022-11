Gemeenten krijgen 2.500 euro per asielzoeker als ze vrijwillig opvang creëren

Gemeenten die vrijwillig een plek voor asielzoekers aanbieden, krijgen daar een beloning van 2.500 euro per plek voor. Dat staat in het wetsvoorstel van staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid). De beloning krijgen ze alleen als ze vijf jaar lang minimaal honderd asielzoekers opvangen. Als deze beloning niet genoeg plekken oplevert, gaat de staatssecretaris gemeenten dwingen opvang te creëren.

Op 1 augustus neemt Van der Burg een besluit over de verdeling. Als de verdeling "evenwichtig" is, dan neemt hij deze over. Als dat niet lukt, dan gaat de staatssecretaris gemeenten dwingen opvang te realiseren.

Van der Burg (Asiel) onderhandelde de afgelopen maanden regelmatig met de coalitie over de asielwet. Even leek het erop dat de coalitie afgelopen vrijdag al akkoord was, maar de VVD - uitgerekend de partij van Van der Burg - krabbelde toch terug.

"Het was een pittig gesprek", zei fractievoorzitter Sophie Hermans na afloop van het overleg. De VVD-Kamerleden hebben Rutte "doorgezaagd" over de zorgen over de asielinstroom, zei Hermans. Zij kon of wilde niet zeggen of Rutte concrete beloftes had gedaan over hoe hij de instroom naar beneden gaat brengen. De VVD vindt die te hoog.