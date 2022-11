2.500 euro voor gemeenten bij extra vrijwillige opvang asielzoekers, dwang als dat niet werkt

Gemeenten die vrijwillig meer plekken voor asielzoekers aanbieden dan van ze gevraagd wordt, krijgen daar een beloning van 2.500 euro per plek voor. Dat staat in het wetsvoorstel van staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel). De beloning krijgen ze alleen als ze vijf jaar lang minimaal honderd asielzoekers opvangen. Als dit niet genoeg plekken oplevert, kan de staatssecretaris ingrijpen en gemeenten dwingen opvang te creëren.

De 2.500 euro komt boven op de kosten die gemeenten maken voor de opvang. Gemeenten mogen zelf bepalen hoe ze dit geld besteden. Dit kan dus besteed worden ten gunste van de inwoners. Van der Burg hoopt dat het voor gemeenten op deze manier aantrekkelijker wordt om te investeren in opvanglocaties.

De staatssecretaris is "buitengewoon opgelucht" nu hij het wetsvoorstel eindelijk kon presenteren. Hij voerde maandenlang overleg met de coalitiepartijen, maar zijn eigen partij, de VVD, zag aanvankelijk niets in het dwingen van gemeenten. De fractie voerde dinsdag urenlang overleg, waarbij ook VVD-leider en premier Mark Rutte langskwam. Uiteindelijk gingen de liberalen overstag.

De opvang van asielzoekers wordt in het voorstel van Van der Burg iedere twee jaar verdeeld. In februari wordt het aantal benodigde plekken vastgesteld door het kabinet. Op basis van deze prognose wordt al een eerste verdeling per inwoneraantal gemaakt.

Gemeenten krijgen daarna drie maanden de tijd om zich vrijwillig te melden voor extra duurzame opvang. De gemeenten die dit doen, krijgen 2.500 euro beloning voor alle plekken die ze extra creëren naast de plekken die ze zouden moeten realiseren volgens de verdeling. Ook gemeenten die al duurzame opvang bieden krijgen deze beloning.

Als op 1 mei blijkt dat er onvoldoende plekken zijn, dan moeten provincies en gemeenten de plekken die nog nodig zijn binnen drie maanden met elkaar verdelen. Hiervoor krijgen ze geen beloning van 2.500 euro meer. Maar als provincies meer dan 75 procent van hun taak realiseren, krijgen ze voor elke plek die ze extra hebben gecreëerd nog 1.500 euro extra.

Staatssecretaris kan gemeenten ook dwingen

De provincies leveren hun plan vervolgens in bij de staatssecretaris. Voor 1 september neemt Van der Burg dan een besluit over de verdeling. Als de verdeling "evenwichtig" is, dan neemt hij deze over. Als dat niet lukt, dan gaat de staatssecretaris gemeenten dwingen opvang te realiseren.

Van der Burg hoopt dat het niet zo ver hoeft te komen. Maar hij wilde wel een stok achter de deur hebben als verleiden met geld niet voldoende werkt.

Het is niet zo dat elke gemeente straks een azc krijgt, legde Van der Burg uit. Gemeenten kunnen onderling afspraken maken en als het ware plekken met elkaar uitruilen.

VVD-fractie wil ook kijken naar het aantal asielaanvragen

Gemeenten en provincies krijgen nu twee weken de mogelijkheid om te reageren op het wetsvoorstel. Daarna gaat het naar de Tweede en de Eerste Kamer. Bij de behandeling in de Kamer worden geen tegenslagen meer verwacht, aangezien Van der Burg de steun van de coalitiepartijen heeft.

Bij de VVD ging dit zoals gezegd niet zonder slag of stoot. "Het was een pittig gesprek", zei fractievoorzitter Sophie Hermans dinsdag na afloop van de fractievergadering. De VVD-Kamerleden hebben Rutte "doorgezaagd" over de zorgen over de asielinstroom, zei Hermans.

Ze kon of wilde niet zeggen of Rutte concrete beloftes had gedaan over hoe hij de instroom naar beneden gaat brengen. Desondanks heeft de fractie voldoende vertrouwen dat Rutte daar als VVD-leider mee aan de slag gaat.

1:37 Afspelen knop Hermans over fractievergadering: 'Pittig gesprek gehad met Rutte'

Aanbevolen artikelen