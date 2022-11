Storing digitale schermen treinstations en NS-reisplanner verholpen

Op treinstations was dinsdagmiddag door een landelijke technische storing geen of verkeerde reisinformatie op digitale schermen te zien, liet NS via Twitter weten. Ook de planner en app van het spoorbedrijf waren "niet up-to-date". NS heeft de storing inmiddels verholpen.

Het omroepsysteem op stations was uitgezet vanwege de storing. De oorzaak van de storing is nog niet bekend, maar NS heeft de problemen snel opgelost. Het bedrijf zegt dat er op sommige plekken "nog even" verouderde informatie te zien kan zijn, maar dit zou zich binnen afzienbare tijd moeten oplossen.

De treinen reden tijdens de storing gewoon door. Er was alleen geen actuele reisinformatie te zien op de stations of in de app.

Reizigers kregen het advies om gewoon naar het station te gaan. Daar zouden ze hun geplande trein kunnen nemen vanaf het gebruikelijke perron.

Aanbevolen artikelen