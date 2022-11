Tieners maken vaak seksueel geweld mee en zijn ook relatief vaak opnieuw slachtoffer van een delict. In de nieuwe Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen spreekt Nationaal Rapporteur Conny Rijken van "een zorgelijk beeld".

Naar schatting heeft bijna 38 procent van de meisjes en ruim 13 procent van de jongens tussen de vijftien en zeventien jaar oud met een vorm van seksueel geweld of seksuele intimidatie te maken gehad. Dat stellen de onderzoekers op basis van cijfers van het CBS.

35 procent van de dertien- tot en met zeventienjarigen komt binnen vijf jaar opnieuw bij de politie in beeld als slachtoffer van seksueel geweld. Onder nul- tot en met twaalfjarigen is dit aandeel 14 procent. In meer dan de helft van de gevallen gaat het om een zedendelict of ernstig geweld.

Op dit moment wordt wel ingezet op preventie, maar is het niet altijd duidelijk of deze maatregelen effect hebben. Dat is zorgelijk, waarschuwt de Nationaal Rapporteur, omdat de maatregelen ook juist een averechts effect kunnen hebben.

Rijken adviseert de overheid te onderzoeken of en wat voor effect de bestaande maatregelen hebben. Uiteindelijk moeten scholen en hulporganisaties de jongeren op een goede manier helpen en voorlichten.

Als voorbeeld noemt ze voorlichting geven over seksuele en relationele vorming in de bovenbouw. Nu is dat alleen verplicht voor het basisonderwijs en de onderbouw, terwijl juist oudere tieners vaak met seksueel grensoverschrijdend gedrag te maken krijgen.

Verder moeten slachtoffers passende hulp krijgen. Nu is het voor hen te onduidelijk waar ze terechtkunnen. "Hulp is niet altijd beschikbaar en de hulp is versnipperd", ziet Rijken.