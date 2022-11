De dag begint in grote delen van Nederland erg rustig, het is droog en de zon weet van tijd tot tijd goed door te breken. De aanwezige bewolking is vrij dun.

In de loop van de dag neemt als eerste in het westen van Nederland de bewolking toe. Enkel langs de kust kan tegen de avond ook een stevige bui vallen. De rest van het land gaat een droge dinsdag tegemoet.

Met een matige wind boven land en een vrij krachtige wind aan zee (windkracht vijf tot zes) wordt milde lucht aangevoerd. Het wordt vijftien graden in het noorden tot zo'n zeventien graden in Brabant en Limburg.

Volg dit onderwerp Volgen Wil jij elke dag het weerbericht ontvangen?

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.