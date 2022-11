Grote hoeveelheden illegaal vuurwerk zijn de afgelopen dagen in beslag genomen door de politie. In de nacht van vrijdag op zaterdag werden negenhonderd cobra's gevonden in een huis in Veldhoven. In Den Haag werd 79 kilo zwaar vuurwerk aangetroffen in een kelderbox. De politie spreekt van levensgevaarlijke situaties.

Drie mannen van 21 jaar uit Veldhoven (Noord-Brabant) zijn aangehouden. Het zware illegale knalvuurwerk wordt vernietigd.

Bij een controle van een brommer van een van de mannen bleek dat hij een tas vol met het illegale vuurwerk bij zich had. Daarna doorzocht de politie ook een huis aan de Kerkweg waar hij net was geweest, waar nog meer vuurwerk werd gevonden.

Maandag meldde de politie ook dat in een kelderbox en een kruipruimte in Den Haag 79 kilo zwaar vuurwerk was gevonden. Ook dat wordt vernietigd.

Vier mensen zijn opgepakt. Het gaat om een man van 48 uit Den Haag en om drie mannen (34, 29 en 26) die geen vast onderkomen hebben. Bij de woning lagen onder meer 780 nitraatbommen, 231 cobra's en 32 mortierbommen.



De politie spreekt van een levensgevaarlijke situatie. "Daar kan je met deze hoeveelheden illegaal vuurwerk in een woning of tas, gerust van spreken. Bij zowel het vervoer, de opslag als het afsteken bestaan er grote risico's."