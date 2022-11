De ochtendspits is volgens de NS maandag "soepel verlopen". Vandaag is de eerste dag waarop de vervoerder minder treinen laat rijden in aanloop naar de nieuwe dienstregeling op 11 december. Door een tekort aan personeel rijden vooral in de daluren en vrijdag de hele dag minder treinen. Maar ook tijdens de spits gaan de treinen minder vaak.

Volgens een woordvoerder van de NS zijn er maandagochtend niet meer vertragingen dan anders. Dat komt doordat de aangepaste dienstregeling vooral buiten de spits geldt.

Reizigersorganisatie Maatschappij Voor Beter OV zegt dat het maandagochtend in de treinen wel drukker dan anders was. De organisatie is het niet eens met de aangepaste dienstregeling en vindt dat de NS niet flexibel genoeg is.

Volgens de organisatie zitten treinen "overvol met mensen die echt de trein moeten nemen, bijvoorbeeld omdat ze geen auto hebben". Zo was het "echt heel druk" in de treinen rond Leiden Centraal.

Reizigers komen daar in de problemen door een defecte bovenleiding. Tussen Leiden en Schiphol rijden daardoor minder treinen. ProRail bekijkt hoe dit kan worden hersteld. Op sociale media wordt ook veel geklaagd over drukte in de treinen.

NS kleedt dienstregeling uit om problemen voor te zijn

De NS hoopt dat door de aangepaste dienstregeling minder treinen op het laatste moment zullen uitvallen.

De beperkingen gelden voor de intercity's tussen Den Haag Centraal en Amsterdam Centraal, tussen Rotterdam Centraal en Utrecht Centraal, tussen Alkmaar en Haarlem en tussen Schagen en Alkmaar. Ook op zo'n vijftien trajecten van sprinters wordt de dienstregeling aangepast.

Eerder beperkte de NS al de dienstregeling op 22 intercity- en 20 sprintertrajecten.