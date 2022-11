Het Nationaal Schoolontbijt wil de basisschoolkinderen die dat nodig hebben het hele jaar ontbijt gaan aanbieden. Dat meldt de organisatie op de eerste dag van haar eigen evenement, waar deze week 400.000 kinderen van zo'n 2.000 scholen aan meedoen.

Vanwege de groeiende armoede in Nederland wil de organisatie kinderen op een structurelere manier helpen.

Eind deze maand moeten basisscholen zich via een platform kunnen aanmelden voor ontbijtpakketten. Dat is ook de manier waarop scholen kunnen meedoen aan het jaarlijkse evenement. Het Nationaal Schoolontbijt wil dit systeem nu structureel beschikbaar maken.

De bedrijven uit de voedingsindustrie die aan het Nationaal Schoolontbijt meedoen, leveren de ontbijtproducten. Maar voor de overige kosten moet nog subsidie gevonden worden. Het gaat dan om bijvoorbeeld de verpakkingen van de ontbijtjes en logistieke kosten.

Het Nationaal Schoolontbijt vraagt bedrijven om hulp, maar roept ook de overheid op om bij te springen. Hoeveel geld precies nodig is, valt volgens Sandra Pluim van de organisatie nog niet te zeggen. Dat is ook afhankelijk van de bedrijven die zich mogelijk nog zullen melden.

Volgens Pluim vangt haar organisatie steeds meer geluiden op over kinderen die als gevolg van armoede zonder ontbijt naar school gaan. "Kinderen vallen in slaap in de klas en kunnen zich niet goed concentreren. Armoede brengt schaamte met zich mee, waardoor sommigen een drempel voelen om eten bij de voedselbank op te halen."

Het initiatief van het Nationaal Schoolontbijt moet ervoor zorgen dat alle kinderen na een gezond ontbijt aan de schooldag kunnen beginnen.