Het is maandag lange tijd bewolkt en met name in het westen en noorden van het land regent het. In de middag is het landinwaarts veelal droog.

De temperatuur komt zo tussen de 14 en 15 graden uit en is dus hoger dan afgelopen weekend. Een zuid- tot zuidwestenwind waait matig tot krachtig (maximaal windkracht 6).

Woensdag verandert er waarschijnlijk niet veel aan dit weerbeeld. Wel zal de zon dan iets vaker te zien zijn.

