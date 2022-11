De politie heeft zondagmiddag ingegrepen bij een demonstratie op de Dam in Amsterdam. Daar staan nog zo'n tweehonderd deelnemers aan een protest tegen het kabinet-Rutte. Onder meer een geluidsinstallatie is in beslag genomen.

Agenten kwamen rond 15.00 uur de Dam op, namen de geluidsinstallatie in beslag en gingen in gesprek met mensen. De menigte lijkt zich te verspreiden en de demonstratie lijkt daarmee nu echt helemaal te zijn afgelopen. De politie heeft geen geweld gebruikt om de demonstratie te beëindigen en lijkt zich ook inmiddels terug te trekken.

Eerder op de dag kwamen ruim duizend mensen af op het protest. Na ongeveer anderhalf uur op de Dam verplaatste de menigte zich, begeleid door de politie. De demonstranten liepen onder meer over het Rokin en de Wallen.

Er waren protestborden te zien tegen het World Economic Forum en tegen tirannie. Ook wapperden er omgekeerde Nederlandse vlaggen, het symbool van het boerenprotest tegen de stikstofplannen van het kabinet.

Organisatie zond geluidsfragment van David Icke uit

Volgens een woordvoerder van de politie was de sfeer rustig en gemoedelijk. Er was kort ook een tegendemonstratie van een groep van zo'n vijftien tot twintig antifascisten, die door de politie bij de demonstranten vandaan werd gehouden. Behalve wat geschreeuw over en weer leidde deze tegendemonstratie niet tot escalatie.

Samen voor Nederland haalde afgelopen week nog een streep door de demonstratie, omdat de uitgenodigde complotdenker David Icke de toegang tot het land werd geweigerd. De organisatie van de demonstratie zond nu een geluidsfragment van hem uit. Daarin noemde Icke de situatie rondom zijn verbanning "belachelijk".

Icke is de verspreider van een complottheorie die beweert dat de mensheid in het geheim geregeerd wordt door buitenaardse reptielen, die zich voordoen als mensen. Volgens critici zijn de reptielen een metafoor voor een (deels Joodse) elite.