Na een herfstachtige, koele zondag met veel regen gaan de temperaturen komende week weer omhoog, meldt Weerplaza. Met temperaturen van rond de 15 graden wordt het bovengemiddeld warm voor de tijd van het jaar.

Maandagochtend wordt de lijn van het weekend nog even doorgetrokken. Dan is het bewolkt en trekken buien over het land. In de middag klaart het vooral in het zuiden op en kan nog wat zon worden verwacht. De temperatuur loopt dan op tot 14 of 15 graden.

Dinsdag wordt naar verwachting de warmste dag van de week. Ook dan wordt zon verwacht. Op veel plekken wordt het 16 graden. In Brabant, Limburg en Gelderland kan het zelfs 17 graden worden.

Woensdag wordt het weer iets wisselvalliger. Zo zullen wolken, zon en buien elkaar afwisselen. Wel zal het die dag nog zo'n 15 graden zijn. Ook zal het woensdag stevig waaien.

Vanaf donderdag blijft het zo goed als droog en zal de wind gaan liggen. Ook wordt dan weer zon verwacht. Het wordt rond de 14 graden. Het kan zijn dat bewolking nog roet in het eten gooit. Mocht dat gebeuren, dan blijft het kwik rond de 12 graden steken.