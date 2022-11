Het lichaam dat zondagochtend op het Groene Strand van Terschelling is gevonden, is van het 49-jarige slachtoffer van het dodelijke bootongeluk bij het eiland. Ruim twee weken geleden botsten bij het Waddeneiland twee boten tegen elkaar. Daarbij verdwenen vier slachtoffers in het zeewater.

De politie bevestigt na onderzoek dat het gevonden lichaam inderdaad een van de opvarenden was, namelijk de 49-jarige man uit Heerenveen. Een twaalfjarig kind is nog steeds vermist.

Vrijwilligersorganisatie Search and Rescue Nederland (SAR) laat weten de zoekactie op Terschelling zondag te hebben uitgebreid. Een team van twintig personen zoekt door naar het lichaam van de jongen. Eerder gaf de politie al aan te verwachten dat ook hij niet meer in leven is.

Op het strand rijdt het SAR-team rond op acht quads. Zo'n twaalf mensen houden de kustlijn aan de oostkant van het eiland in de gaten. Het team gaat later op zondag verder met de zoekactie op het westelijke deel van het eiland. Ook is een boot van de politie en de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) ingeschakeld. Tot 20.30 uur zondagavond wordt doorgezocht.

Schepen botsten met veel vaart tegen elkaar

Het ongeluk gebeurde op vrijdag 21 oktober rond 7.15 uur. Een veerboot en een watertaxi, die allebei veel te hard voeren, botsten ten westen van Terschelling tegen elkaar. De veerboot kon doorvaren, maar de watertaxi was zinkende. Meerdere passagiers van de watertaxi sloegen overboord.

Hulpdiensten vonden dezelfde vrijdagochtend al de lichamen van twee mensen die waren omgekomen bij het ongeluk. Daarna werd gezocht naar twee andere slachtoffers: een kind van twaalf en een 49-jarige man. De zoektocht werd na enkele uren gestaakt. In de dagen daarop werden grote zoekacties op touw gezet, maar die bleven zonder resultaat.

Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk is in volle gang. Eerder bleek uit onderzoek van NU.nl dat beide schepen veel te hard voeren. De kapiteins van de twee schepen zijn verhoord, maar de politie heeft ze niet als verdachten aangemerkt.